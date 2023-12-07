Президент Бразилии призвал не допустить войны в Латинской Америке

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сила призвал не допустить войны в Латинской Америке, сообщила 7 декабря бразильская телекомпания Globo.

По словам политика, он следит за ситуацией в Эссекибо, регионе Гайаны, который является объектом спора с Венесуэлой. Во время открытия 63-го саммита глав государств стран Mercosur – блока, образованного Аргентиной, Бразилией, Парагваем, Уругваем и Венесуэлой, — в Рио-де-Жанейро он призвал представителей стран сделать заявления по этому вопросу.

«Чего мы не хотим здесь, в Южной Америке, так это войны. Нам не нужна война», — подчеркнул он.

Президент Бразилии добавил, что страны континента не могут быть в стороне от происходящего. Государства Mercosur должны быть зонами мира и сотрудничества, это должно быть указано в проекте декларации по итогам саммита.

«Нам нужно строить мир, и только благодаря миру мы сможем развивать наши страны. Мы не хотим, чтобы эта тема мешала возобновлению процесса региональной интеграции или представляла угрозу миру и стабильности», — заключил он.

Накануне СМИ Испании сообщили, что президент Венесуэлы Николас Мадуро мобилизует вооруженные силы страны и объявляет о присоединении территории Эссекибо, который фактически является территорией соседней Гайаны.

После этого директор Латиноамериканскиого центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской уточнил в беседе с «Известиями», что работа ВС Венесуэлы идет внутри страны для защиты в случае, если США примут решение каким-либо образом вмешаться в конфликт. Эксперт обратил внимание, что перемещение военных идет на территории Венесуэлы, которая сейчас является общепризнанной, и никто не пересекал границ.

Ранее, 5 декабря, Бразилия направила дополнительные воинские подразделения на границу с Венесуэлой и Гайаной на фоне роста напряженности между ними из-за территориального спора вокруг региона Эссекибо.

До этого, 3 декабря, в Венесуэле завершился референдум, на котором жители проголосовали за вхождение в страну спорного региона. Через три дня после проведения референдума депутаты национальной ассамблеи одобрили в первом чтении закон о защите Эссекибо.

Спор за территорию Гайана-Эссекибо идет уже около 200 лет. До сих пор каждая сторона считает эту зону своей территорией. На всех официальных картах Венесуэлы территория Гайана-Эссекибо обозначается как часть страны.