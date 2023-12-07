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Три дома для переселенцев из аварийного жилья сдадут в Приангарье до января

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В городе Свирск Иркутской области до конца декабря намерены сдать еще три новых дома для переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщает региональное правительство.

Группу трехэтажных многоквартирных домов возвели на улице Щорса-Лазо. Все строительные работы уже завершены, в квартирах выполнена чистовая отделка. На прилегающей территории обустроена парковка, установлены детская и спортивная площадки, заасфальтированы проезды.

«В новые дома в Свирске до конца 2023 года планируется переселить 52 семьи из аварийного жилищного фонда. В I квартале 2024 года запланировано сдать еще один дом на 18 квартир, после чего мы закончим программу данного этапа по переселению в Свирске», — рассказал глава минстроя региона Александр Галкин.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, речь идет о программе «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019–2025 годах».

До конца 2023-го также планируется сдать в эксплуатацию блок-секцию на 24 квартиры для переселенцев из аварийного жилья в Усолье-Сибирском.

4 апреля 2023 года президент России Владимир Путин сообщил, что программа переселения из ветхого жилья будет продолжаться. В течение последующих пяти лет будет расселяться жилье, признанное аварийным в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022-го.

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