Улицу Войцешека в столице Камчатки благоустроят за 300 млн рублей

В микрорайоне Силуэт в Петропавловске-Камчатском планируют благоустроить улицу Войцешека. Проект стал одним из победителей всероссийского профильного конкурса, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на региональное правительство.

«Проект по благоустройству фактически включает в себя всю улицу Войцешека с прилегающими территориями, а также пересечение с так называемой красной линией. Ранее проект прошел экспертизу и сейчас уже заказчиком определена подрядная организация», — рассказал главный архитектор края, замминистра строительства и жилищной политики Михаил Кудряшов.

Протяженность благоустраиваемого участка составит более 1 км. Подрядчик приведет в порядок пешеходные зоны и тротуары, установит малые архитектурные формы и уличную мебель, смонтирует систему освещения, выполнит озеленительные работы, а также установит игровые детские площадки. Кроме того, будет решен вопрос с недостатком парковочных мест.

Ожидается, что работы завершат в течение двух лет. На них будет направлено более 300 млн рублей. Проект обновления улицы Войцешека стал одним из победителей Всероссийского конкурса по благоустройству малых городов и исторических поселений, а также вошел в нацпроект «Жилье и городская среда».