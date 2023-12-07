12-летняя девочка выпала из окна школы в Краснодаре

В Краснодаре начали проверку после того, как 12-летняя девочка выпала из окна учебного класса на втором этаже школы. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщает пресс-служба управления МВД России по городу в Telegram-канале.

Ведомство отмечает, в результате инцидента школьница получила травмы. Ее доставили в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи. Кроме того, по предварительным данным, в отношении девочки каких-либо противоправных действий со стороны других людей не совершалось, добавили в МВД.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают все детали произошедшего.

9 ноября похожий случай произошел в Рязанской области. Там из окна школы в Новомичуринске выпал мальчик. Отмечалось, что между учителем и учеником четвертого класса произошел конфликт из-за электронной сигареты. Вскоре после произошедшего мальчик выпал с высоты третьего этажа. Пострадавшего госпитализировали с переломом позвоночника и множественными ушибами внутренних органов.