Два моста и 16 дорог отремонтировали в Чите по нацпроекту в 2023 году
В Чите (Забайкальский край) в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали два моста и 16 дорог. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта.
Работы прошли на улицах Бутина, Журавлева, Анохина, Петровско-Заводской, Генерала Белика, Ленина, Крымской, Богомягкова, Николая Островского, Онискевича, Байкальской, Авиационной, Казачьей, Промышленной, в проезде Раздольном.
По словам руководителя МКУ «Городские дороги» Сергея Паргачева, пока что не приняты еще четыре участка дорог на улицах Новобульварной, Недорезова, Шилова и Бабушкина. Приемку планируется выполнить до конца следующей недели.
Кроме того, произведен ремонт двух мостов через реку Чита. Объекты находятся на улицах Богомягкова и Ярославского.
«Также в работе находится мост в Антипихе, там осталось установить ограждение и завершить работы по укреплению русла камнем», — добавил Паргачев.
Как уточняет ИА ChitaMedia, общая протяженность отремонтированных дорог в этом году составила 25,5 км. Их обновлением занимались семь подрядных организаций.