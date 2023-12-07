МЧС: в Брянск прибыл спецборт для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе
Специальный борт МЧС РФ — вертолет Ми-8 — прибыл в Брянск, чтобы эвакуировать в Москву наиболее тяжелых пострадавших после стрельбы в школе для их дальнейшего лечения. Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.
«На вертолете Ми-8 — медицинский модуль. В полете пострадавших будут сопровождать врачи», — указано в Telegram-канале МЧС.
Кроме того, там добавили, что пострадавшие после происшествия в гимназии, а также их родственники получают психологическую помощь от специалистов Центра экстренной психологической помощи ведомства.
Стрельба в гимназии № 5 в Брянске началась на уроке биологии утром в этот день. В МВД России установили, что 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются.
В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц впоследствии скончалась. Оказание помощи пострадавшим взял на контроль глава Минздрава Мурашко. Губернатор Александр Богомаз заявил, что семьям погибшей школьницы и раненых при стрельбе будет оказана вся необходимая помощь.
Как рассказала «Известиям» о стрелявшей ее учительница, школьница была очень замкнутой, не общалась с одноклассниками. Кроме того, у нее есть сестра-близнец. По словам педагога, между сестрами не было ярко выраженных конфликтов.
В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Сразу после инцидента правоохранители задали вопросы отцу стрелявшей. Источник «Известий» рассказал, что мужчина не знал о конфликтах дочери с кем-либо, на одноклассников она не жаловалась.