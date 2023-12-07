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МЧС: в Брянск прибыл спецборт для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе

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Специальный борт МЧС РФ — вертолет Ми-8 — прибыл в Брянск, чтобы эвакуировать в Москву наиболее тяжелых пострадавших после стрельбы в школе для их дальнейшего лечения. Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

«На вертолете Ми-8 — медицинский модуль. В полете пострадавших будут сопровождать врачи», — указано в Telegram-канале МЧС.

Кроме того, там добавили, что пострадавшие после происшествия в гимназии, а также их родственники получают психологическую помощь от специалистов Центра экстренной психологической помощи ведомства.

Стрельба в Брянске: восьмиклассница пришла в школу с дробовиком
В результате трагедии пострадали пятеро подростков, одна девочка погибла

Стрельба в гимназии № 5 в Брянске началась на уроке биологии утром в этот день. В МВД России установили, что 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются.

В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц впоследствии скончалась. Оказание помощи пострадавшим взял на контроль глава Минздрава Мурашко. Губернатор Александр Богомаз заявил, что семьям погибшей школьницы и раненых при стрельбе будет оказана вся необходимая помощь.

Как рассказала «Известиям» о стрелявшей ее учительница, школьница была очень замкнутой, не общалась с одноклассниками. Кроме того, у нее есть сестра-близнец. По словам педагога, между сестрами не было ярко выраженных конфликтов.

В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Сразу после инцидента правоохранители задали вопросы отцу стрелявшей. Источник «Известий» рассказал, что мужчина не знал о конфликтах дочери с кем-либо, на одноклассников она не жаловалась.

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