Россия вместе с КНР и ОАЭ запросила срочное заседание СБ ООН по Газе

Россия совместно с Китаем и ОАЭ запросила заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации в секторе Газа. Об этом 7 декабря сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

«С учетом крайне тревожной эскалации ситуации в Газе мы вместе с эмиратцами и китайцами запросили срочное заседание Совбеза ООН. Оно начнется завтра, 8 декабря, в 10:00 по Нью-Йорку (18:00 по Москве)», — написал он в Telegram.

По его словам, на заседании ожидается выступление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с докладом.

Полянский отметил, что анонсированное ранее на то же время заседание по формуле Аррии о событиях на Украине перенесено на 26 декабря.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нет никакой надежды на скорое завершение конфликта в секторе Газа. Она подчеркнула, что ситуация на Ближнем Востоке была во многом спровоцирована США и их «разнузданностью в реализации собственной исключительности».

7 декабря советник в офисе премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман заявил, что Израиль не намерен возвращаться за стол переговорам по вопросу гуманитарного перемирия в секторе Газа. По его словам, именно жесткое и решительное применение военной силы вынудило движение ХАМАС требовать гуманитарного перемирия.

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация с продолжающимся палестино-израильским конфликтом вызывает обеспокоенность. По его словам, все хотели бы продолжения гуманитарной паузы в боевых действиях, но ситуация снова вернулась в военное русло.

До этого, 1 декабря, исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел заявила, что, если организация не сможет доставить нуждающимся воду, еду, медикаменты, одеяла и теплую одежду, сектор Газа ждет гуманитарная катастрофа. Рассел также призвала стороны конфликта обеспечить защиту детей и оказание им помощи в соответствии с их обязательствами по международному гуманитарному праву.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.