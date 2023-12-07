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«Известия» узнали зарплату охранников в школе Брянска, где произошла стрельба

Охранники в школе Брянска, где произошла стрельба, получали 170 рублей в час
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Фото: РИА Новости/СК РФ
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Стоимость часа работы охранника в школе в Брянске, где произошла стрельба, составляет 170 рублей. Соответствующий документ, заключенный между гимназией и ООО «Частная охранная организация (ЧОО) «Агентство Эскалибур», появился в распоряжении «Известий» 7 декабря.

Ранее в этот день «Известия» выяснили, что брянская городская администрация заключила многомиллионные контракты на обслуживание детских садов и школ с данной ЧОО, а также с предприятием «Эскалибур». Всего только в 2023 году было заключено более 100 госконтрактов с образовательными учреждениями.

При этом, по предварительным данным, директор «Эскалибура» мог в прошлом иметь судимость, в то время как граждане с судимостями не могут заниматься охранной деятельностью.

Стрельба в Брянске: восьмиклассница пришла в школу с дробовиком
В результате трагедии пострадали пятеро подростков, одна девочка погибла

7 декабря 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца в школе Брянска, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются. В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц впоследствии скончалась. Оказание помощи пострадавшим взял на контроль глава Минздрава Мурашко.

Губернатор Александр Богомаз заявил, что семьям погибшей школьницы и раненых при стрельбе будет оказана вся необходимая помощь.

По словам очевидцев, ситуация вызвала страх у всей школы. После начала стрельбы учителей призвали закрыть двери кабинетов изнутри, а затем эвакуироваться вместе со школьниками через запасные выходы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Правоохранители опросили отца стрелявшей. Источник «Известий» рассказал, что мужчина не знал о конфликтах дочери с кем-либо, на одноклассников она не жаловалась.

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