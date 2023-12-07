Большинство россиян выразили надежду на выдвижение Путина

Большинство россиян (70%), принявших участие в опросе фонда «Общественное мнение», считают, что президенту РФ Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. Об этом 7 декабря сообщила управляющий директор проектов фонда Лариса Паутова.

Результаты исследования были представлены в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Выборы президента: общественный запрос накануне избирательной кампании».

Так, 70% опрошенных заявили, что Путину в 2024 году следует еще раз выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства.

Также у респондентов поинтересовались, какие чувства и эмоции вызывает у них в последнее время глава государства. 44% опрошенных заявили, что испытывают к нему доверие, 34% — надежду, 31% чувствует спокойствие и уверенность в будущем с таким главой государства. Другие 30% заявили о гордости за своего лидера и страну, 16% испытывают к президенту благодарность, 9% — симпатию и любовь.

Масштабное исследование проводилось в конце октября — начале ноября, в нем приняли участие 6100 респондентов.

Кроме того, Паутова сообщила, что в предстоящих выборах президента РФ планируют принять участие 78% россиян и интерес в обществе к ним растет. Согласно динамике, четыре года назад этот показатель составлял 33%, а теперь вырос до 70%. За последний год с ноября прирост положительной динамики составил 8%.

Ранее, 6 декабря, Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Это дало официальный старт кампании по выборам главы государства. 8 декабря пройдет посвященное этой теме заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский в разговоре с «Известиями» 7 декабря отметил, что выборы президента являются главными выборами страны и к ним действительно приковано очень большое внимание.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 ноября выразил надежду, что действующий глава государства будет баллотироваться на предстоящих выборах президента страны. Сам Путин в сентябре, отвечая на вопрос о том, будет ли он участвовать в предстоящих выборах, призвал дождаться решения парламента об их назначении. Также глава государства назвал открытые и честные выборы важными для сохранения внутриполитической стабильности.