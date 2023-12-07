В Госдуме высказались о сроках возвращения России на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет (МОК) может принять решение о полноценном возвращении российских спортсменов на Олимпиаду достаточно быстро в случае мирного урегулирования украинского конфликта. Такое мнение депутат Госдумы Светлана Журова высказала в четверг, 7 декабря.

Она напомнила, что после Первой и Второй мировой войн, несмотря на санкции, Германия всё равно возвращалась на Олимпиаду.

«В нашем случае возвращение может случиться только в случае подписания мирных договоренностей с Украиной. Пока не будет соглашения, МОК не будет допускать спортсменов под российским флагом», — сказала она в разговоре с Lenta.Ru.

Журова также обратила внимание на то, что МОК постоянно оттягивает решение об участии в Олимпиаде российских спортсменов. По мнению депутата, это может быть связано с надеждами комитета на скорое завершение конфликта.

«МОК не принимает окончательного решения, говоря, что озвучит его в марте. Они все-таки допускают, что за это время ситуация может измениться, что начнутся мирные переговоры», — заключила она.

Ранее, 5 декабря сообщалось, что МОК не изменил рекомендации, касающиеся участия в Олимпийских играх спортсменов из России, несмотря на отстранение Олимпийского комитета России (ОКР), передает НСН.

Весной МОК рекомендовал допустить до участия в играх российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, если они не связаны с военными структурами и не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО), сообщает телеканал «360».

Ранее, 1 декабря, президент МОК Томас Бах заявил, что решение об участии российских спортсменов в летних Олимпийских играх – 2024 будет принято в марте следующего года. Он подчеркнул, что будет учтено последнее решение ООН по этому вопросу, которое призывает к олимпийскому перемирию и поддерживает подход МОК, передает RT.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после объявления о начале проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.

Позже, 12 октября, официальный представитель МОК Марк Адамс сообщил об отстранении от работы ОКР в связи с включением в него олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, решение исполкома МОК действует «до дальнейшего уведомления».