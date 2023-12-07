Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине нашли способ частичного обхода блокады на границе
Общество
Матвиенко назвала беспредельщиками убийц экс-депутата рады Кивы
Мир
Наследный принц Омана призвал прекратить засилье Запада в мировом порядке
Мир
Генпрокуратура РФ запросила экстрадицию экс-бойца СС Гунько у Канады
Экономика
Набиуллина назвала избыток льготного кредитования путем в тупик
Экономика
В ФАС применили меры реагирования к участникам рынка нефтепродуктов в Твери и Туве
Общество
Мурашко положительно оценил первую помощь пострадавшим от стрельбы в Брянске
Политика
Путин встретился с наследным принцем Омана на полях форума «Россия зовет!»
Общество
Спецборт МЧС прибыл в Брянск для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе
Мир
Афины и Анкара подписали декларацию о дружбе и намерении сотрудничать
Экономика
Силуанов заявил о заинтересованности РФ в работе иностранных компаний в стране
Мир
Россия вместе с КНР и ОАЭ запросила срочное заседание СБ ООН по Газе
Мир
Кабмин ФРГ не согласовал бюджет на 2024 год
Мир
Rmf сообщило об отставке шефа полиции Польши из-за скандала со взрывом в кабинете
Мир
В Германии рассказали о медленной интеграции украинских беженцев в стране

В Госдуме высказались о сроках возвращения России на Олимпиаду

Депутат ГД Журова допустила возвращение России на Олимпиаду
0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный олимпийский комитет (МОК) может принять решение о полноценном возвращении российских спортсменов на Олимпиаду достаточно быстро в случае мирного урегулирования украинского конфликта. Такое мнение депутат Госдумы Светлана Журова высказала в четверг, 7 декабря.

Она напомнила, что после Первой и Второй мировой войн, несмотря на санкции, Германия всё равно возвращалась на Олимпиаду.

«В нашем случае возвращение может случиться только в случае подписания мирных договоренностей с Украиной. Пока не будет соглашения, МОК не будет допускать спортсменов под российским флагом», — сказала она в разговоре с Lenta.Ru.

Журова также обратила внимание на то, что МОК постоянно оттягивает решение об участии в Олимпиаде российских спортсменов. По мнению депутата, это может быть связано с надеждами комитета на скорое завершение конфликта.

«МОК не принимает окончательного решения, говоря, что озвучит его в марте. Они все-таки допускают, что за это время ситуация может измениться, что начнутся мирные переговоры», — заключила она.

Если б МОК: Путин ответил международному комитету на отстранение ОКР
И заявил о планах увеличить число соревнований в России

Ранее, 5 декабря сообщалось, что МОК не изменил рекомендации, касающиеся участия в Олимпийских играх спортсменов из России, несмотря на отстранение Олимпийского комитета России (ОКР), передает НСН.

Весной МОК рекомендовал допустить до участия в играх российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, если они не связаны с военными структурами и не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО), сообщает телеканал «360».

Ранее, 1 декабря, президент МОК Томас Бах заявил, что решение об участии российских спортсменов в летних Олимпийских играх – 2024 будет принято в марте следующего года. Он подчеркнул, что будет учтено последнее решение ООН по этому вопросу, которое призывает к олимпийскому перемирию и поддерживает подход МОК, передает RT.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после объявления о начале проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.

Позже, 12 октября, официальный представитель МОК Марк Адамс сообщил об отстранении от работы ОКР в связи с включением в него олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, решение исполкома МОК действует «до дальнейшего уведомления».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023