Митрополит Тихон представил книгу «Гибель империи. Русский урок»

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) представил книгу об истории России «Гибель империи. Русский урок». О ней он рассказал «Известиям» 7 декабря.

Председатель патриаршего совета по культуре написал историческую и философскую работу о событиях 1917 года, описав обстановку в стране в то время.

«События, часто трагические, с пугающей последовательностью и частотой повторяются в нашей истории. Вот быть к этому готовым необычайно важно. А напротив, не обращать на это внимания, считать, что это дела давно минувших дней, это, мягко говоря, крайне легкомысленно», — рассказал Тихон.

По словам автора, на написание книги ушло 10 лет. Для этого он проанализировал несколько сотен архивных источников.

Ранее, 11 октября, патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил нового главу Крымской митрополии — митрополита Тихона (Шевкунова). Тихон занимал пост игумена Успенского Псково-Печерского монастыря в Печорах, митрополита Псковского и Порховского, а также священноархимандрита Благовещенского Никандровского монастыря в селе Любовец. Его освободили от этих должностей с благодарностью.