Страховщики рассчитали стоимость ДМС для Деда Мороза и Снегурочки

Стоимость оптимальной программы добровольного медицинского страхования (ДМС) для Деда Мороза и его внучки Снегурочки составит по 20 тыс. рублей, подсчитали в страховом доме ВСК 7 декабря.

Специалисты уточнили, что срок действия страховой программы составит 1 год. Она предоставит не только такие классические опции, как амбулаторно-поликлиническая помощь, экстренная госпитализация, скорая медицинская помощь, но и дополнительные сервисы.

«Румянец на лице волшебника и красный нос могут быть не только признаками богатырского здоровья, но и симптомами повышенной температуры при ОРВИ. А поскольку резиденция Деда Мороза находится в 12 км от города Великий Устюг, а дедушке нужен покой и постельный режим, то за консультацией врача через Цифровую клинику можно обратиться дистанционно, минуя долгие поездки», — отметили эксперты.

Кроме того, для поддержания душевного равновесия в предновогоднем стрессе волшебнику и его внучке Снегурочке предоставлена служба психологической поддержки, добавили они.

В прошлом году 1 декабря по запросу «Известий» в страховом доме ВСК рассчитали стоимость оптимального ДМС для Деда Мороза и Снегурочки. Тогда цена страхования на каждого составила 18 тыс. рублей.