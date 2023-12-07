Путин выступил на форуме ВТБ «Россия зовет!». Главное

Президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» 7 декабря рассказал об актуальных тенденциях экономики современной России. Глава государства оценил, как РФ справляется с возникающими вызовами в условиях санкций, и спрогнозировал глобальные перемены в миропорядке. Основные тезисы из выступления российского лидера собрали в своем материале «Известия».

Путин о многополярном мире

Президент указал на то, что прямо сейчас мировая система экономических отношений находится на этапе коренных изменений и движется к многополярности. По словам Путина, Россия играет в этом процессе ключевую роль и хочет создать новую глобальную экономическую модель, которая станет по-настоящему демократической. В основе такой системы должны лежать принципы честной конкуренции всех задействованных участников.

Отдельно российский лидер обратил внимание на попытки элиты западных стран искусственно сдержать рост тех, кого она считает «глобальной периферией». Для этого Запад развязывает конфликты в макрорегионах, пытаясь удержать доминирование.

Как сказал Путин, европейские юрисдикции перестали быть «тихими гаванями» и стали делить игроков рынка на «своих» и «чужих», обирая «чужих». Дискредитирована и мировая финансовая инфраструктура, международная система SWIFT повсеместно замещается платежами в национальных валютах. Кроме того, в экономике всё чаще используют решения в том числе на основе блокчейна и цифровых валют центральных банков.

«По оценкам экспертов, уже в ближайшие годы это приведет к настоящей революции, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков», — спрогнозировал глава государства.

Путин о России в условиях санкций

При этом российские банки даже в условиях масштабной санкционной кампании продолжили работать бесперебойно, отметил президент. Вопреки прогнозам западных аналитиков банковский сектор РФ повысил свою эффективность и вышел на рекордные объемы как корпоративного, так и ипотечного кредитования.

Более того, финансовая система страны находится в здоровом состоянии, а ВВП показывает рост.

«Так, за 10 месяцев текущего года валовый внутренний продукт России вырос на 3,2%. Сегодня он уже выше, чем был до санкционной атаки Запада. Ожидается, что по итогам текущего года, во всяком случае мы все на это очень рассчитываем, ВВП прибавит не менее 3,5%», — привел данные Путин.

Также рестрикции стимулировали освоение внутренних рынков, отметил президент, что дает системные позитивные результаты. По данным президента, Россия опережает в темпах роста экономики все ведущие страны Евросоюза.

Сами россияне при этом практически незаметно для себя перешли на национальную платежную систему, напомнил Путин.

Путин о партнерах России

Глава государства уточнил, что, несмотря на санкционную кампанию, Россия продолжает сотрудничество с иностранными партнерами и инвестиции в экономику страны не прекращаются.

«Что касается иностранных инвесторов, они незримо и так здесь присутствуют, уверяю вас. Я очень надеюсь, что мы сможем с ними общаться напрямую и в личном плане. Контакты-то продолжаются, если сказать по-честному», — отметил Путин.

Также президент указал, что многие иностранные компании продолжают работать в стране под другими названиями или передали права на бизнес топ-менеджерам с правом обратного выкупа. Более того, количество зарубежных предприятий в стране с 2022 года только увеличивается.

«С начала марта 2022 по ноябрь текущего года количество зарубежных компаний в России, несмотря на всё давление политических лиц Запада, не сократилось. Вот, представляете, я сам с удивлением обнаружил, когда вот материал посмотрел: увеличилось», — рассказал глава государства.

Российские власти заинтересованы в том, чтобы рынок был открытым и конкурентным, резюмировал Путин.

Путин об отношениях России и Китая

В частности, российский лидер подчеркнул, что Россия готова к всестороннему сотрудничеству с Китаем, в том числе и в военной сфере.

«Отношения с Китаем развиваются в высшей степени эффективно. Мы ставили задачу в следующем [году] или в ближайшие годы выйти на $200 млрд торгового оборота. Мы в этом году уже выйдем на $200 млрд, уже, по-моему, сомнений нет ни у кого», — сообщил президент.

Он также добавил, что Москва и Пекин стремятся отойти от модели «купил — продал» в двусторонних отношениях.

Путин об отношениях России и Индии

Путин обратил внимание на поступательное развитие отношений России и Индии по всем направлениям. Это происходит благодаря политике индийского премьер-министра Нарендры Моди, отметил глава государства. По признанию российского президента, его иногда удивляет жесткая позиция Моди, отстаивающего национальные интересы государства.

«Я не могу себе представить, чтобы Моди можно было напугать или заставить предпринять какие-то решения, противоречащие интересам Индии. А давление такое есть, я знаю», — указал Путин.

Путин об инвестициях в России

Особое внимание в своем выступлении глава государства уделил развитию инвестиционного рынка РФ. По данным президента, участниками фондового рынка уже стали свыше 27 млн россиян.

В связи с этим Путин предложил обеспечить скорейший запуск инвестпроектов в рамках программы фондов акционерного капитала. Также российский лидер распорядился упростить эмиссию акций для небольших динамично растущих компаний из высокотехнологичного сектора.

Глава государства указал, что вложения россиян в ценные бумаги иностранных компаний оказались ненадежными — с введением санкций у людей фактически украли деньги. Также Путин анонсировал запуск с 1 января нового инструмента долгосрочных сбережений россиян и предложил распространить страхование до 1,4 млн рублей на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета граждан.

«Уже по итогам первого года программы долгосрочных сбережений граждан объем таких вложений должен составлять не менее 250 млрд. Эта цифра для страны не очень уж и большая, но с этого вполне можно начинать. А в 2026 году этот ресурс должен вырасти до 1% ВВП», — пообещал президент.

Путин встретился с наследным принцем Омана — новости

Также на полях форума прошла встреча российского лидера с наследным принцем Омана, возглавляющим министерство молодежи, культуры и спорта, Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом. Политики обсудили перспективы сотрудничества стран в сфере энергетики и туризма.

При этом наследный принц согласился с данной Путиным оценкой ситуации в мировой экономике.

«Я разделяю все высказанные вами оценки нынешней международной ситуации, в первую очередь того, что касается необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и засилья Запада, а также построения нового, справедливого миропорядка, экономических отношений без двойных стандартов», — сказал бен Хайсам Аль Саид.

В диалоге между политиками и главой ВТБ Андреем Костиным принц Омана высоко оценил усилия банкира и его роль в продвижении двусторонних проектов России и султаната. В ответ на это Путин призвал не перехваливать предпринимателя, а не то Костин «тоже захочет стать султаном».

«Я и принцем готов», — заявил глава ВТБ.

Встреча Путина и Раиси — новости

Также в Москву для встречи с российским президентом прибыл иранский лидер Эбрахим Раиси. На встрече с коллегой Путин указал, что товарооборот двух стран достиг почти $5 млрд, только за прошлый год он вырос на 20%. Отношения между государствами развиваются очень хорошо, продолжается сотрудничество в сфере энергетики и образования.

«У нас большие инфраструктурные проекты, мы давно уже обсуждаем, сейчас пришли к практической реализации строительства железной дороги «Север – Юг», — добавил Путин.