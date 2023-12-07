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Коллега выносившего детей из гимназии в Брянске физрука рассказал о нем

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Фото: ТАСС/Михеева Надежда
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Учителя физкультуры Максима Корабца, который выносил детей из гимназии № 5 в Брянске, где произошла стрельба, можно охарактеризовать только с лучшей стороны. Об этом 7 декабря «Известиям» рассказал его коллега Александр Машичев.

«Он спортивный, ответственный, семьянин, хороший член общества Российской Федерации, отзывчивый, позитивный. Только лестные слова могу о нем сказать», — сказал он.

По словам свидетелей, Корабец на руках выносил детей из здания школы, после того как в ней произошла стрельба.

Стрельба в Брянске: восьмиклассница пришла в школу с дробовиком
В результате трагедии пострадали пятеро подростков, одна девочка погибла

По данным МВД России, в этот день 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца в школе, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются. В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц впоследствии скончалась. Оказание помощи пострадавшим взял на контроль глава Минздрава Михаил Мурашко.

В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Правоохранители опросили отца стрелявшей. Источник «Известий» рассказал, что мужчина не знал о конфликтах дочери с кем-либо, на одноклассников она не жаловалась.

Губернатор Александр Богомаз заявил, что семьям погибшей школьницы и раненных при стрельбе будет оказана вся необходимая помощь.

Очевидцы рассказали, что ситуация вызвала страх у всей школы. После начала стрельбы учителей призвали закрыть двери кабинетов изнутри, а затем эвакуироваться вместе со школьниками через запасные выходы.

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