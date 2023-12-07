Молодой автомобилист погиб при столкновении с фурой в Забайкалье
В Могочинском районе Забайкальского края в результате столкновения легковушки с грузовиком погиб 22-летний юноша. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на региональное УГИБДД.
Авария произошла 6 декабря на 574-м км федеральной трассы «Амур». Столкнулись легковая Honda Fit и грузовой тягач Volvo с прицепом.
В результате 22-летний водитель легковушки получил различные травмы, от которых скончался на месте. Судя по фотографиям с места происшествия, опубликованным УГИБДД, машины столкнулись лоб в лоб, Honda буквально смяло.
Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.
6 декабря на трассе Краснодар – Верхнебаканский на Кубани столкнулись микроавтобус и два большегруза. Погибли пять человек.