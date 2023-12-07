На выставке «Россия» на ВДНХ прошел День Республики Дагестан
На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в четверг, 7 декабря, прошел День Республики Дагестан.
В этот день регион представил свои достижения в сферах здравоохранения, строительства, экономики и культуры. Кроме того, Дагестан приглашал гостей выставки посетить загадочный южный край.
Стенд республики оформлен в стиле крепости в Дербенте — одной из древнейших крепостей России. На специальной интерактивной панели посетители могут увидеть основные достопримечательности и туристические объекты Дагестана.
Кроме того, особое внимание уделено творчеству поэта Расула Гамзатова, являющегося одним из самых известных представителей региона.
Ранее, 2 декабря, сообщалось, что на выставке-форуме «Россия» стартовали Дни Татарстана. В самом большом павильоне прошла свадьба молодоженов Самата и Сюмбель в традиционном татарском стиле.
Накануне на выставке прошел День Республики Чувашия. Мероприятие познакомило всех желающих с национальной культурой чувашского народа. Посетителей также ждали танцы, песни и многие другие развлечения.
Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.