Новую амбулаторию возведут в арктическом селе Юрюнг-Хая в Якутии

В селе Юрюнг-Хая в Якутии возведут новую амбулаторию с круглосуточными койками для пациентов. Соответствующее поручение дал правительству республики ее глава Айсен Николаев, сообщает пресс-служба республиканских властей.

«Хотя по нормативам в Юрюнг-Хае должен быть только фельдшерско-акушерский пункт, мы видим, что участковая больница поселку, который находится в экстремальных условиях, просто необходима. Здесь неделями из-за пурги и сильных ветров может отсутствовать наземное и воздушное сообщение. И даже рядовая травма может привести к тяжелым последствиям», — объяснил Николаев.

Как уточняет ИА YakutiaMedia, сейчас юрюнг-хаинская врачебная амбулатория размещается в деревянном здании, которое возвели в 1991 году и затем приспособили под нужды медучреждения. Строение не отвечает санитарным требованиям и находится в неудовлетворительном состоянии.

Новое здание амбулатории планируется возвести в том числе с привлечением средств нацпроекта. Сроки пока не называются.