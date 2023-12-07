Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине нашли способ частичного обхода блокады на границе
Общество
Матвиенко назвала беспредельщиками убийц экс-депутата рады Кивы
Мир
Наследный принц Омана призвал прекратить засилье Запада в мировом порядке
Общество
Генпрокурор РФ назвал действия Киева в Донбассе геноцидом
Экономика
Набиуллина назвала избыток льготного кредитования путем в тупик
Экономика
В ФАС применили меры реагирования к участникам рынка нефтепродуктов в Твери и Туве
Общество
Мурашко положительно оценил первую помощь пострадавшим от стрельбы в Брянске
Политика
Путин встретился с наследным принцем Омана на полях форума «Россия зовет!»
Общество
Спецборт МЧС прибыл в Брянск для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе
Мир
Афины и Анкара подписали декларацию о дружбе и намерении сотрудничать
Экономика
Силуанов заявил о заинтересованности РФ в работе иностранных компаний в стране
Спорт
Главный тренер «Ростова» Карпин дисквалифицирован на два матча
Мир
Кабмин ФРГ не согласовал бюджет на 2024 год
Мир
Rmf сообщило об отставке шефа полиции Польши из-за скандала со взрывом в кабинете
Мир
В Германии рассказали о медленной интеграции украинских беженцев в стране

Столтенберг заявил о сохранении отношений США и НАТО независимо от выборов

0
Фото: REUTERS/SAUL LOEB
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выборы в США не повлияют на отношения страны с НАТО. Об этом 7 декабря заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о возможном избрании Дональда Трампа президентом страны.

«Поскольку сохранение НАТО соответствует интересам США в сфере безопасности, то я уверен, что НАТО останется сильным альянсом и в случае прихода к власти других политических лидеров по обе стороны Атлантики», — сказал он на пресс-конференции.

Столтенберг отметил, что в прошлом у членов НАТО возникали различные разногласия, но их удавалось преодолевать.

«Я уверен, что это не изменится и после президентских выборов в США следующей осенью, вне зависимости от того, кто победит», — сказал генсек НАТО.

Задача без звездочки: зачем конкуренты Трампа снимают свои кандидатуры
И что может повлиять на исход президентской гонки в США

Ранее в этот день бывший глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Трамп в случае прихода к власти в 2025 году может развалить НАТО. По его словам, США точно выведут войска из стран — участниц альянса.

23 октября журнал Rolling Stone сообщил со ссылкой на источники в окружении Трампа, что он всё еще хочет вывести США из НАТО. Трамп полагает, что это станет вершиной в его политической карьере.

В августе экс-помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон выразил уверенность в выходе страны из НАТО в случае победы политика на выборах в 2024 году. Он поделился мнением, что решения экс-президента, как правило, связаны с тем, какую пользу что-либо может принести лично Трампу.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023