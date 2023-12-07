Столтенберг заявил о сохранении отношений США и НАТО независимо от выборов

Выборы в США не повлияют на отношения страны с НАТО. Об этом 7 декабря заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о возможном избрании Дональда Трампа президентом страны.

«Поскольку сохранение НАТО соответствует интересам США в сфере безопасности, то я уверен, что НАТО останется сильным альянсом и в случае прихода к власти других политических лидеров по обе стороны Атлантики», — сказал он на пресс-конференции.

Столтенберг отметил, что в прошлом у членов НАТО возникали различные разногласия, но их удавалось преодолевать.

«Я уверен, что это не изменится и после президентских выборов в США следующей осенью, вне зависимости от того, кто победит», — сказал генсек НАТО.

Ранее в этот день бывший глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Трамп в случае прихода к власти в 2025 году может развалить НАТО. По его словам, США точно выведут войска из стран — участниц альянса.

23 октября журнал Rolling Stone сообщил со ссылкой на источники в окружении Трампа, что он всё еще хочет вывести США из НАТО. Трамп полагает, что это станет вершиной в его политической карьере.

В августе экс-помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон выразил уверенность в выходе страны из НАТО в случае победы политика на выборах в 2024 году. Он поделился мнением, что решения экс-президента, как правило, связаны с тем, какую пользу что-либо может принести лично Трампу.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.