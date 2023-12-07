Эксперт назвал причину проведения Алиевым внеочередных президентских выборов

Решение президента Азербайджана Ильхама Алиева провести внеочередные президентские выборы нацелено на подтверждение легитимности действующей власти. Об этом в беседе с «Известиями» 7 декабря заявил эксперт Фонда стратегической культуры, политический обозреватель Андрей Арешев.

Ранее в четверг стало известно, что Ильхам Алиев назначил внеочередные президентские выборы в Азербайджане на 7 февраля 2024 года.

«Мне кажется, что это вполне ожидаемое решение, призванное подтвердить легитимность действующего азербайджанского лидера и его поддержку населения в тех непростых условиях, в которых сейчас находится и Азербайджан и кавказский регион», — считает Арешев.

Накануне Алиев заявил, что Баку не хочет войны с Ереваном, но в этом отношении должны быть гарантии. Президент подчеркнул, что в результате проведенных антитеррористических мероприятий, продолжавшихся менее суток, Азербайджан восстановил свой суверенитет.

После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование 1 января. 5 октября президент Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, включающих в себя и Нагорный Карабах.