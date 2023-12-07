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Спецборт МЧС прибыл в Брянск для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе

МЧС: спецборт прибыл в Брянск для эвакуации пострадавших в гимназии в Москву
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Спецборт МЧС России прибыл в Брянск для эвакуации пострадавших при инциденте в гимназии в медицинские учреждения Москвы, сообщил 7 декабря Telegram-канал ведомства.

«На вертолете Ми-8 — медицинский модуль. В полете пострадавших будут сопровождать врачи», — уточнили в МЧС.

В министерстве подчеркнули, что в Брянске специалисты Центра экстренной психологической помощи оказывают необходимую поддержку пострадавшим в гимназии и их родственникам.

Стрельба в гимназии №5 в Брянске началась на уроке биологии утром в четверг. По данным МВД России, 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются.

В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц впоследствии скончалась. Оказание помощи пострадавшим взял на контроль глава Минздрава Мурашко. Он отметил, что врачи санавиации вылетели из Москвы для того, чтобы эвакуировать в столицу наиболее тяжелых пациентов для дальнейшего лечения.

Стрельба в Брянске: восьмиклассница пришла в школу с дробовиком
В результате трагедии пострадали пятеро подростков, одна девочка погибла

Учительница рассказала «Известиям» о стрелявшей и ее сестре-близнеце. По словам педагога, школьница была очень замкнутой, не общалась с одноклассниками. Между сестрами не было ярко выраженных конфликтов.

Губернатор Александр Богомаз заявил, что семьям погибшей школьницы и раненных при стрельбе будет оказана вся необходимая помощь.

В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Сразу после инцидента правоохранители опросили отца стрелявшей. Источник «Известий» рассказал, что мужчина не знал о конфликтах дочери с кем-либо, на одноклассников она не жаловалась.

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