В ФАС применили меры реагирования к участникам рынка нефтепродуктов в Твери и Туве

Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) применили меры антимонопольного реагирования к участникам рынка нефтепродуктов в Тверской области и Республике Тыва. Об этом сообщили «Известиям» в службе 7 декабря.

«Тверское УФАС России выдало предупреждение ООО «СО «Тверьнефтепродукт» о необходимости прекращения незаконного уклонения от заключения договора на поставку нефтепродуктов с ООО «Тверь-Ойл», — пояснили в антимонопольном органе.

Там отметили, что уклонение от заключения договора приводило к тому, что ООО «Тверь-Ойл» было вынуждено закупать дизельное топливо в соседнем регионе. Такая ситуация приводила к его удорожанию для потребителей, в том числе для производителей сельхозтоваров.

Уточняется, что ООО «СО «Тверьнефтепродукт» сообщило об исполнении полученного предупреждения.

«Тывинское УФАС России возбудило дело в отношении пяти компаний, реализующих нефтепродукты в городе Кызыле. По итогам первичного анализа документов выявлены признаки заключения антиконкурентного соглашения. Мониторинг службы указывает на поступательное уменьшение в регионе розничной стоимости на бензин и дизель», — добавили в службе.

Федеральная антимонопольная служба также рассказала, что в настоящее время наблюдается снижение биржевых (оптовых) цен АИ-92 и АИ-95 до уровня февраль–март 2023 года. В итоге это приводит к стабилизации стоимости в розничном сегменте. В некоторых регионах отмечается снижение стоимости на АЗС вертикально-интегрированных компаний и независимых сетей.

Накануне биржевой комитет ФАС России рекомендовал нефтяным компаниям увеличить производство зимнего дизельного топлива и реализовать его на бирже в большем объеме.

Ранее, 29 ноября, в Минэнерго РФ сообщили «Известиям», что ситуация на внутреннем рынке моторных топлив — как оптовых, так и розничных — стабилизировалась. По данным министерства, общие запасы моторных топлив составили свыше 5 млн т. В ведомстве также обратили внимание на уменьшение цен в этой категории.