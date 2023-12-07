«Аэрофлот» сообщил о сложностях с покупкой билетов из-за сбоя в системе Leonardo
Покупка билетов на рейсы авиакомпании «Аэрофлот» в настоящее время затруднена из-за сбоя в системе бронирования авиабилетов Leonardo. Об этом 7 декабря предупредил перевозчик на своем сайте.
«В связи со сбоем в системе бронирования Leonardo («Сирена-тревел») затруднено оформление билетов во всех каналах продаж (сайт «Аэрофлота» агенты и др.) <…> Сожалеем о доставленных неудобствах», — указано в сообщении.
В авиакомпании отметили, что на данный момент предпринимают все меры для скорейшего восстановления штатной работы системы. При этом система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении продолжает функционировать в обычном режиме, добавила пресс-служба «Аэрофлота».
До этого авиакомпания «Аэрофлот» предупреждала пассажиров о глобальном сбое в системе бронирования Leonardo 28 сентября. Отмечалось, что в связи с этим была затруднена регистрация в аэропортах на рейсы перевозчика. В компании «Ростех» тогда указали, что зафиксированная массированная DDoS-атака на систему бронирования шла из-за рубежа.
«Аэрофлот» перешел на российскую систему бронирования билетов и регистрации пассажиров в конце октября 2022 года. Также на систему Leonardo перешли лоукостер «Победа» и авиакомпания S7 Airlines. Новую систему бронирования внедрили также Red Wings, «Аврора», «Руслайн», «Ямал», «ЮТэйр», «Алроса».
После состоявшихся в августе 2023 года переговоров госкорпорации «Ростех» и зарубежных авиакомпаний к Leonardo в сентябре подключилась белорусская авиакомпания «Белавиа», которая до этого пользовалась платформой Sabre.