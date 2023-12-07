Проект нового детсада на 350 мест в Свободном прошел госэкспертизу

Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию на строительство нового детского сада в городе Свободный в Амурской области. Об этом сообщает пресс-центр учреждения.

Проект предусматривает возведение трехэтажного здания площадью более 6,7 тыс. кв. м. На первом этаже разместится бассейн. Также в детсаду обустроят кабинеты логопеда, психолога, медблок, изостудию, залы для занятий музыкой и физкультурой, пишет ИА PriamurMedia.

Дошкольное учреждение будет рассчитано на 350 воспитанников в возрасте от одного года до семи лет. Всего в нем планируется организовать 14 групп.

Как уточняет Амурская служба новостей, застройщиком выступает МКУ «Стройсервис» города Свободного. Сроки возведения объекта не называются.

В январе этого года сообщалось, что в городе Свободный в Амурской области до конца 2024 года планируют возвести две новых школы и два детских сада.