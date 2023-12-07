В Красноярском крае при столкновении фур погибли 35 коров
В Емельяновском районе Красноярского края в результате столкновения двух грузовых автомобилей погибли 35 коров. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Авария произошла вечером 6 декабря на 5-м км автодороги «Обход Красноярска». Предварительно установлено, что 52-летний водитель «КамАЗа», перевозивший 40 голов крупнорогатого скота, выехал на встречку, и его грузовик врезался в Scania.
От удара отечественная машина вылетела в кювет, в кабине началось возгорание. Из прицепа второго грузовика выпал груз, который отлетел на легковую «Ладу» под управлением 38-летнего мужчины, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
«35 коров, которые перевозились в «КамАЗе», погибли, сам водитель доставлен в медицинское учреждение. Уцелевших животных переместили в другую фуру», — говорится в сообщении ГУ МВД.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.