Бортпроводника «России» задержали по подозрению в краже почти 10 л алкоголя

В московском аэропорту Шереметьево задержали бортпроводника авиакомпании «Россия» Дмитрия С., которого подозревают в краже почти 10 л алкоголя. Об этом «Известиям» рассказал источник в правоохранительных органах и подтвердили в авиакомпании.

По информации источника, мужчина, прилетев в Москву рейсом из Южно-Сахалинска, вынес из самолета почти весь оставшийся на борту алкоголь, предназначенный для пассажиров бизнес-класса.



По словам собеседника, в Шереметьево на выходе для экипажей сотрудники досмотра через интроскоп обнаружили у стюарда в чемодане 15 бутылок с вином, шампанским, водкой, коньяком и виски. Всего почти 10 л алкоголя. Кроме него Дмитрий С. вынес из Boeing 777 «России» почти килограмм кофе «Жокей» (11 пакетов) и 13 металлических ложек с логотипом авиакомпании. У него также нашли две пластиковые бутылки с неизвестной жидкостью.



Со всем этим бортпроводника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, уточнил источник. Похищенную им алкогольную продукцию, кофе и столовые приборы авиакомпания «Россия» оценила в 60 тыс. рублей, что является значительным ущербом, указал собеседник. По его словам, сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о краже (ст. 158 УК РФ).

Стюарда отпустили под обязательство о явке.

Ранее, 19 октября, полицейские в Польше задержали 22-летнего мужчину, который притворился манекеном и обворовал несколько магазинов в торговом центре после закрытия.

Перед закрытием ТЦ подозреваемый неподвижно вставал около витрины и ждал, пока посетители и продавцы уйдут. Сначала он стоял неподвижно с сумочкой в руке и изображал манекен, а затем направлялся к прилавку с драгоценностями. После этого он перекусил в баре, после чего приоделся в магазине дизайнерской одежды и украл выручку из кассы.