Американист оценил блокировку сенатом США закона о помощи Украине

Республиканская партия США использует вопрос дополнительной помощи Украине в качестве рычага давления на демократов. Об этом «Известиям» 7 декабря заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Накануне стало известно, что законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине не прошел голосование в сенате США.

«Процесс согласования траншей в любом случае затягивается. Республиканцы используют вопрос, связанный с украинскими траншами, как рычаг давления в отношении демократов, пытаясь выбить себе уступки по приоритетным для республиканцев вопросам, включая, например, миграционный. Скорее всего, до Рождества этот самый процесс затянется и, возможно, даже примерно до середины января», — отметил Дудаков.

Кроме того, по словам американиста, после согласования, возможно, помощь Киеву будет уже в меньшем объеме, чем запрашивает администрация президента США Джо Байдена, следовательно, республиканцы и демократы будут долго идти к компромиссу.

При этом также в тот день, 6 декабря, в связи с неопределенностью по этому вопросу Байден выступил со специальным обращением, заявив, что конгресс должен срочно утвердить запрос о средствах для Украины.

Тогда же глава Пентагона Ллойд Остин указал, что Вашингтон нацелен на долгую военную поддержку Киева даже в условиях задержки выделения новой помощи. Остин подчеркнул, что он рассчитывает на быстрое утверждение конгрессом запроса администрации о дополнительной помощи Киеву на $50 млрд через промышленную базу США.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.