Технополис построит политехнический университет в Петербурге

Политехнический университет Петра Великого построит научно-образовательный Технополис в Санкт-Петербурге. Градостроительный план первой очереди комплекса уже готов. Его должны сдать в 2027 году.

Как уточняет телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу Смольного, в научно-образовательном центре будут общежитие для преподавателей и студентов, лаборатории, аудитории и спортивный комплекс с бассейном.

Строительство будет вестись в частно-государственном партнерстве. Стоимость работ пока не приводится.

В начале декабря сообщалось о начале строительства в Петербурге нового участка Красносельско-Калининской линии метро. Работы стартовали с тестового запуска проходческого щита. Всего в строительстве будут задействованы четыре таких комплекса.