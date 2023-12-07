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Минфин предложил поднять первый взнос по льготной ипотеке до 30%

Силуанов: Минфин внес предложение поднять первый взнос по ипотеке до 30%
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Минфин РФ предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%. Об этом 7 декабря сказал журналистам глава министерства Антон Силуанов в кулуарах форума ВТБ «Россия зовет!».

«Да, внесли. Вы же видели, что ипотека разогрета. Все говорят об этом. Поэтому нужно немножко принимать меры по охлаждению с тем, чтобы не было «пузырей», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, действительно ли Минфин внес в правительство проект постановления об ужесточении условий выдачи льготной ипотеки.

Силуанов подчеркнул, что Минфин является регулятором ипотечного рынка и поэтому должен принимать взвешенные решения. По его словам, предложение министерства является элементом стабилизации рынка для избавления от волатильностей в этом секторе.

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Накануне «Известия» ознакомились и с документом Минфина, согласно которому для семейной ипотеки под 6% годовых и ипотеки для новых регионов под 2% размер первоначального взноса повышаться не будет, он останется на уровне 20 и 10% соответственно. Планируется оставить неизменным в 20% и первый взнос при использовании семейной ипотеки.

До этого, 5 декабря, Центробанк РФ (ЦБ) поддержал повышение первоначального взноса по льготной ипотеке на 30%, хотя еще не получил проект постановления с ужесточением условий по ней. Регулятор объяснил, что первоначальный взнос является значимым показателем способности человека накапливать деньги и в дальнейшем выплачивать кредит. Чем выше первый взнос, тем меньше требуется кредит и тем легче заемщику погасить долг, подчеркнули в ЦБ.

В тот день три источника рассказали «Известиям», что правительство РФ обсуждает повышение первоначального взноса по льготной ипотеке до 30%. Один из собеседников отметил, что изменение такого параметра рассматривается не для всех программ с государственной поддержкой.

В сентябре текущего года правительство уже повысило первоначальный взнос с 15 до 20%. Такое изменение коснулось всех видов льготной ипотеки.

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