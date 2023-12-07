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Путин: европейские юрисдикции перестали быть тихими гаванями для компаний

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Европейские юрисдикции, которые недавно считались «тихими гаванями» для бизнеса, больше таковыми не являются, теперь в европейских странах работает принцип «свой — чужой». Об этом 7 декабря на пленарном заседании форума «Россия зовет!» заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, Запад своими усилиями перечеркнул даже те постулаты, которые раньше казались фундаментальными, например, право собственности. В связи с этим европейские юрисдикции перестали быть безопасными «тихими гаванями».

«Теперь здесь работает принцип «свой — чужой», как в военных самолетах, где чужого можно обобрать, оставить ни с чем, а его активы, компании, предприятия можно заблокировать, отнять и даже ликвидировать в результате диверсии», — подчеркнул Путин, приведя в пример теракты на газопроводах «Северный поток».

Президент подчеркнул, что такие правила конкурентной борьбы никому не нужны, а западные страны своими действиями разрушают систему финансовых, торговых и хозяйственных отношений, которая выстраивалась в том числе силами самого Запада.

Кроме того, нынешняя финансовая инфраструктура, основанная на преобладании доллара и евро, а также доминировании западных банков и системы SWIFT, оказалась дискредитированной, отметил российский лидер. Он указал, что в настоящее время ее место занимает система расчетов в национальных валютах, и данный процесс будет только набирать силу.

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Выступая на заседании форума, Путин также обратил внимание, что россияне и российский бизнес фактически не заметили перехода на национальную платежную систему, после того как в результате западных санкций им запретили пользоваться международными системами Visa и Mastercard. По его словам, Запад, не разрешив пользоваться своими картами, хотел заставить страдать миллионы российских семей, но граждане РФ перешли на национальную платежную систему.

До этого, 5 октября, глава государства заявил, что прочный глобальный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности и знать, что их мнение уважается. По его словам, если какая-то страна нацелена на гегемонию, а в системе царит произвол, то под ударом может оказаться кто угодно. При этом российский лидер указал, что перед Россией сейчас стоит задача «строительства нового мира». РФ способна внести огромный вклад в новое мироустройство, однако эту готовность Запад истолковал как покорность, отметил Путин.

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