СК возбудил дело по факту отравления угарным газом четырех человек в Якутске
В Якутске в результате отравления угарным газом погибла девушка, пострадали двое мужчин и младенец. Возбуждено уголовное дело, сообщает республиканское СУ СК России.
Тело 26-летней женщины было обнаружено 6 декабря на втором этаже частного дома по улице 50 лет Советской армии. Там же с признаками острого отравления угарным газом находились 29-летний и 33-летний мужчины, а также восьмимесячная девочка, пишет ИА SakhaNews.
Пострадавших экстренно госпитализировали. Как рассказали ИА YakutiaMedia в минздраве, ребенка доставили в Педиатрический центр республиканской больницы №1 – Национального центра медицины им. М.Е. Николаева, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Мужчины находятся в республиканской больнице №2 – Центре экстренной медицинской помощи, на день госпитализации их состояние оценивалось как крайне тяжелое.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). «В ходе следствия будут проведены необходимые экспертные исследования, которые помогут установить причину произошедшего», — говорится в сообщении СК.
4 декабря появилась информация о том, что в Симферопольском районе Крыма от отравления угарным газом погибли четыре человека, в том числе двое детей. Погибших обнаружил начальник главы семьи, который приехал узнать, почему тот не вышел на работу.