Пострадавшему от собаки ребенку брянские власти заплатят 30 тыс. рублей

Администрация Унечского района Брянской области выплатит компенсацию 12-летнему мальчику, пострадавшему от бездомной собаки. Ребенок получит 30 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как уточняет NASHBRYANSK.RU, в районную прокуратуру обратилась мама пострадавшего. Она рассказала, что в декабре 2022 года в городе Унеча около детской площадки на ее сына набросилась агрессивная бездомная собака. Мальчик пережил душевные страдания и перенес курс уколов от бешенства.

Прокуратура в суд подала иск к районной администрации с требованием компенсировать ребенку моральный вред. Суд требование удовлетворил в полном объеме.

В конце ноября сообщалось, что власти Ленинского района ЕАО выплатят компенсацию за нападение бродячей собаки на подростка. Установлено, что подросток находился на лечении, испытывал физические и нравственные страдания. С администрации в пользу пострадавшего взыскали 80 тыс. рублей.