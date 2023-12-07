Неврологи из России и Китая исследуют синдром визуального снега

Российские и китайские неврологи проведут одно из первых в мире исследований редкого заболевания — синдрома визуального снега. Соглашение об этом подписано в ходе визита делегации Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) им. И.М. Сеченова Минздрава РФ в Китай, говорится в релизе, поступившем «Известиям» 7 декабря.

Стороны подписал соглашение о научном сотрудничестве между отделением функциональной диагностики по нейрофизиологии Университетской клинической больницы (УКБ) №3, кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского Университета и неврологическим отделением аффилированной больницы Университета традиционной китайской медицины города Чэнду.

Документом предполагается проведение совместных клинических исследований, публикаций в высокорейтинговых специализированных журналах в области нервных болезней и нейрофизиологии, а также взаимный обмен сотрудниками для обучения.

В область взаимных интересов российских и китайских неврологов входит методика транскраниальной магнитной стимуляции как один из способов лечения такого заболевания как синдром визуального снега. Это, вероятно, довольно распространенная патология, была описана всего несколько лет назад, поэтому пациенты и врачи имеют мало информации о синдроме, как следствие, распространена его недостаточная диагностика.

Синдром визуального снега сопровождается разнообразными зрительными феноменами, среди которых — мерцание «мушек» или «снега», остаточные зрительные образы, повышенная чувствительность к свету и другие симптомы. Синдром может встречаться как в рамках уже диагностированных заболеваний, так и как самостоятельная патология.

Сейчас у медиков нет четкого понимания патофизиологии этого явления, причин его возникновения, и самое главное — эффективного метода медицинской помощи в лечении данного синдрома

«Всего по синдрому визуального снега на сегодняшний день в мире насчитывается несколько единичных публикаций. В них как раз обсуждается вопрос использования транскраниальной магнитной стимуляции определенных участков головного мозга с тем, чтобы эти феномены частично уменьшались или редуцировались полностью, и пока есть определенный оптимизм в этом направлении», — отметил заведующий отделением функциональной диагностики по нейрофизиологии УКБ №3 Сеченовского Университета Минздрава РФ Артем Пятков.

По проведению исследования синдрома визуального снега и оценке эффективности стимуляции головного мозга уже разработаны его дизайн и дорожная карта. Первая фаза исследования пройдет в Университетской больнице города Чэнду, вторая часть научной работы — в условиях УКБ №3.

Результатом исследования должен стать один из первых в мировой медицине алгоритм эффективной транскраниальной магнитной стимуляции головного мозга, которая сможет помочь пациентам с синдромом визуального снега.

Кроме того, соглашение открывает широкие возможности сотрудничества между российскими и китайскими коллегами по различным заболеваниям нервной системы и психиатрии, среди которых нервные дегенеративные заболевания, сосудистые заболевания головного мозга, фибромиалгия, хроническая боль, мигрень, нарушения сна и другие.

«С Университетской больницей города Чэнду смогут полноценно взаимодействовать и свободно коммуницировать все заинтересованные сотрудники УКБ №3 Сеченовского Университета. Это открывает значительные возможности для совместных научных публикаций, разработки патентов, которые мы можем воплощать в реальные клинические практики в университетских клинических больницах», — заключил Пятков.

В сентябре в пресс-центре МИЦ «Известия» прошла пресс-конференция на тему: «Больше чем головная боль: новые способы диагностики и лечения мигрени». Специалисты рассказали о подробностях нового стандарта лечения мигрени, которые применяются в России с 8 июля 2023 года.