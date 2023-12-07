Банкир оценил перспективы российской экономики

Российская экономика сегодня показывает высокую адаптивность и устойчивость, заявил зампредседателя правления — руководитель CIB Совкомбанка Михаил Автухов.

«Это говорит о том, что перспективы развития рынка все же более положительные, чем негативные», — сказал эксперт в ходе XXI Российского облигационного конгресса в Санкт-Петербурге.

Во время выступления он озвучил позитивные и негативные сценарии в экономике страны.

По его мнению, в следующем году суперпозитивный вариант развития событий предполагает снижение инфляции до уровня ниже 5%, резкое смягчение денежно-кредитной политики и снижение ключевой ставки до 6-7%, сильное укрепление рубля, приток иностранных инвестиций и возврат международных инвесторов. Это, считает Автухов, приведет к кратному росту на финансовых рынках, увеличению стоимости активов и радикальному снижению доходности на рынке облигаций.

По поводу негативных сценариев зампред Совкомбанка сказал, что любой кризис — это время возможностей и необходимо ориентироваться на внутренние ресурсы. «Когда мало желающих покупать акции, и большой навес предложения — отличное время для байбека. Можно искать возможности для выпуска гибридных и альтернативных эквити продуктов. Также и в облигациях есть большой простор для пока экзотических инструментов. Селигдар уже сделал выпуск с привязкой к золоту, а почему бы нефтяной компании не выпустить облигации с привязкой к Brent, ценам на другие металлы, способные обрести популярность у инвесторов», — рассуждает эксперт.