Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС России за сутки отразили пять атак ВСУ на купянском направлении
Общество
Матвиенко назвала беспредельщиками убийц экс-депутата рады Кивы
Мир
Путин заявил о готовности РФ ко всестороннему сотрудничеству с Китаем
Политика
Политолог назвал последствия расторжения Эстонией договора с РФ о правовой помощи
Экономика
Набиуллина назвала избыток льготного кредитования путем в тупик
Экономика
Минфин предложил поднять первый взнос по льготной ипотеке до 30%
Общество
Мурашко положительно оценил первую помощь пострадавшим от стрельбы в Брянске
Политика
Путин встретился с наследным принцем Омана на полях форума «Россия зовет!»
Экономика
Силуанов расказал о предпринимаемых для стабилизации курса рубля мерах
Мир
Афины и Анкара подписали декларацию о дружбе и намерении сотрудничать
Экономика
Силуанов заявил о заинтересованности РФ в работе иностранных компаний в стране
Спорт
Главный тренер «Ростова» Карпин дисквалифицирован на два матча
Общество
Начштаба СОБР «Рысь» Алтапова отправили под арест по делу об ОПГ
Мир
Rmf сообщило об отставке шефа полиции Польши из-за скандала со взрывом в кабинете
Стиль
Pantone объявил главный цвет 2024 года

Банкир оценил перспективы российской экономики

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская экономика сегодня показывает высокую адаптивность и устойчивость, заявил зампредседателя правления — руководитель CIB Совкомбанка Михаил Автухов.

«Это говорит о том, что перспективы развития рынка все же более положительные, чем негативные», — сказал эксперт в ходе XXI Российского облигационного конгресса в Санкт-Петербурге.

Во время выступления он озвучил позитивные и негативные сценарии в экономике страны.

По его мнению, в следующем году суперпозитивный вариант развития событий предполагает снижение инфляции до уровня ниже 5%, резкое смягчение денежно-кредитной политики и снижение ключевой ставки до 6-7%, сильное укрепление рубля, приток иностранных инвестиций и возврат международных инвесторов. Это, считает Автухов, приведет к кратному росту на финансовых рынках, увеличению стоимости активов и радикальному снижению доходности на рынке облигаций.

По поводу негативных сценариев зампред Совкомбанка сказал, что любой кризис — это время возможностей и необходимо ориентироваться на внутренние ресурсы. «Когда мало желающих покупать акции, и большой навес предложения — отличное время для байбека. Можно искать возможности для выпуска гибридных и альтернативных эквити продуктов. Также и в облигациях есть большой простор для пока экзотических инструментов. Селигдар уже сделал выпуск с привязкой к золоту, а почему бы нефтяной компании не выпустить облигации с привязкой к Brent, ценам на другие металлы, способные обрести популярность у инвесторов», — рассуждает эксперт.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023