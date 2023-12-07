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Мурашко положительно оценил первую помощь пострадавшим от стрельбы в Брянске

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Фото: ТАСС/Казаков Александр
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Пострадавшим от стрельбы в гимназии №5 в Брянске оказали качественную первую помощь. Об этом 7 декабря заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Врачи санавиации вылетели бортом для того, чтобы эвакуировать наиболее тяжелых пациентов для дальнейшего лечения. Всю первую помощь в Брянске сделали, молодцы», — сказал он на встрече с участниками движения «Волонтеры-медики».

По данным МВД России, 7 декабря 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца в школе, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются. В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц впоследствии скончалась. Оказание помощи пострадавшим взял на контроль глава Минздрава Мурашко.

Стрельба в Брянске: восьмиклассница пришла в школу с дробовиком
В результате трагедии пострадали пятеро подростков, одна девочка погибла

Губернатор Александр Богомаз заявил, что семьям погибшей школьницы и раненных при стрельбе будет оказана вся необходимая помощь.

По словам очевидцев, ситуация вызвала страх у всей школы. После начала стрельбы учителей призвали закрыть двери кабинетов изнутри, а затем эвакуироваться вместе со школьниками через запасные выходы.

В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Правоохранители опросили отца стрелявшей. Источник «Известий» рассказал, что мужчина не знал о конфликтах дочери с кем-либо, на одноклассников она не жаловалась.

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