Мурашко положительно оценил первую помощь пострадавшим от стрельбы в Брянске
Пострадавшим от стрельбы в гимназии №5 в Брянске оказали качественную первую помощь. Об этом 7 декабря заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Врачи санавиации вылетели бортом для того, чтобы эвакуировать наиболее тяжелых пациентов для дальнейшего лечения. Всю первую помощь в Брянске сделали, молодцы», — сказал он на встрече с участниками движения «Волонтеры-медики».
По данным МВД России, 7 декабря 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца в школе, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются. В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц впоследствии скончалась. Оказание помощи пострадавшим взял на контроль глава Минздрава Мурашко.
Губернатор Александр Богомаз заявил, что семьям погибшей школьницы и раненных при стрельбе будет оказана вся необходимая помощь.
По словам очевидцев, ситуация вызвала страх у всей школы. После начала стрельбы учителей призвали закрыть двери кабинетов изнутри, а затем эвакуироваться вместе со школьниками через запасные выходы.
В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).
Правоохранители опросили отца стрелявшей. Источник «Известий» рассказал, что мужчина не знал о конфликтах дочери с кем-либо, на одноклассников она не жаловалась.