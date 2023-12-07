Афины и Анкара подписали декларацию о дружбе и намерении сотрудничать

Турция и Греция выражают желание вновь сотрудничать на уровне правительств и решать все возникающие споры мирным путем. Об этом говорится в совместной декларации двух стран «О дружбе и добрососедстве», которую подписали 7 декабря премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пятого заседания Высшего совета сотрудничества в Афинах.

Декларация подчеркивает «возобновление стремления к сотрудничеству между правительствами двух стран» и отмечает, что связи между двумя соседними странами могут значительно повысить процветание и динамизм региона.

«В целях укрепления добрососедских отношений обе стороны, без ущерба для своих соответствующих правовых позиций, будут культивировать дух солидарности перед лицом нынешних и будущих проблем», — цитирует документ агентство Anadolu.

Также добавляется, что Турция и Греция договорились реализовывать меры укрепления доверия между двумя странами, в том числе в военной сфере, что «способствовало бы устранению необоснованных источников напряженности и связанных с ними рисков».

«Стороны будут стремиться разрешать любые споры, возникающие между ними, в дружественном ключе путем прямых консультаций между ними или с помощью других средств по взаимному выбору, как это предусмотрено в Уставе Организации Объединенных Наций (ООН)», — отмечено в декларации.

Ранее, 4 декабря, официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис сообщил, что Греция готовится к встрече Мицотакиса с Эрдоганом в Афинах без намерений делать какие-либо уступки в сфере своих суверенных прав, однако с желанием того, чтобы разногласия с Анкарой не приводили к кризисам.

Газета Kathimerini уточняла, что в Афинах сохраняют оптимизм по поводу того, что делегации достигнут совместного коммюнике, которое отразит желание Греции и Турции идти по пути нормализации своих отношений.

Турция и Греция на протяжении многих лет ведут споры по целому ряду вопросов, включая статус островов в Эгейском море. Диалог на высоком уровне между странами возобновился в январе 2021 года, спустя почти пять лет после попыток снизить напряженность вокруг пограничных споров в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

Так, в декабре 2022 года Эрдоган пригрозил Греции баллистическими ракетами «Тайфун» в том случае, если Афины «не будут сохранять спокойствие», а также не изменят курс на расширение своих оружейных арсеналов.