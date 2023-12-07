Главный тренер «Ростова» Карпин дисквалифицирован на два матча

Главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина дисквалифицировали на два матча за оскорбительное поведение. Об этом 7 декабря сообщил журналистам глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

«Карпина дисквалифицировали на два матча РПЛ (один — условно). Также он оштрафован на 200 тыс. рублей. Валерий Георгиевич сказал, что, наверное, зря он употребил те слова, но хотел обратить внимание, что в таких условиях матч проводить было нельзя. Он сказал, что готов принять наказание, но подчеркнул, что его действия были направлены на то, чтобы [впредь] в таких условиях играть было нельзя. Я сказал, что у клубов, у лиги есть возможность вносить изменения», — заявил Григорьянц, комментируя проведение матча между ЦСКА и «Ростовом» 3 декабря во время снегопада.

Он подчеркнул, что в рапорте, который КДК запросил дополнительно, главный судья Рафаэль Шафеев указал, что Карпин сразу после финального свистка спокойно спросил, кто принимал решение о проведении матча. Шафеев отметил, что решение принимает главный арбитр матча.

При этом сам главный тренер объяснил, что он говорил в резкой, оскорбительной манере, потому что до конца не верил, что Шафеев принял решение о проведении матча.

Ранее, 3 декабря, Карпин заявил, что проведение матча ЦСКА и «Ростова» в 17-м туре «Мир — Российской премьер-лиги» (РПЛ) в снегопад убило футбол в этой игре. Он подчеркнул, что ничто не мешало перенести игру на более удобную дату. В этом матче одержал победу ЦСКА. Голы забили Федор Чалов и Виктор Мендес. По итогам встречи ЦСКА поднялся на пятое место в турнирной таблице, «Ростов» остался на десятом.

При этом в тот же день ЦСКА опубликовал видео уборки газона от снега, которая проводилась перед матчем ЦСКА и «Ростова». На кадрах видно, как спецтехника сгребает снег со стадиона «ВЭБ Арена» в Москве, пока рядом разминаются игроки команд. Даже во время самого матча сотрудники стадиона с помощью лопат продолжали убирать снег с поля, стараясь при этом не влиять на ход игры.