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Более 80 млн рублей предложили стартапам на Демодне молодежных акселераторов «Сбера»

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Фото: пресс-служба Сбербанка
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В Москве прошел Демодень молодежных акселераторов «Сбера» для школьников и студентов, рассказали в пресс-службе компании. Девять участников «Гонки стартапов» — финалистов молодежных акселераторов — представили концепции собственных бизнес-проектов перед жюри, состоявшим из венчурных инвесторов. Все они получили не только высокие оценки жюри, но и инвестиционные предложения на общую сумму более 80 млн рублей.

«Сегодняшние финалисты получили беспрецедентные для молодежных программ объем финансирования и количество предложений от корпоративных заказчиков. Это говорит о том, что инвесторы начали со всей серьезностью рассматривать технологические решения, создаваемые молодыми ребятами, а подросткам стали доступны инструменты и знания, как подступиться к идее технологического бизнеса и развить ее в монетизируемый стартап. Свою миссию „Сбер“ видит в том, чтобы популяризировать такие истории», — заявил первый заместитель председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В течение полугода начинающие предприниматели разрабатывали технологические продукты, определяли целевую аудиторию и окупаемую бизнес-модель, добивались первых продаж в акселераторах, а параллельно принимали участие в телешоу о молодежном ИТ-предпринимательстве «Гонка стартапов».

Наиболее крупные чеки на Демодне получили три стартапа. Проект белгородского студента УлыбнисьAI — телемедицинское приложение для контроля здоровья зубов по фотографии — получил предложение на 15 млн рублей. Система компьютерного зрения для мониторинга здоровья коров, созданная студентом из Екатеринбурга, получила предложение на 15 млн рублей. Neurolumber — проект разработки и продвижения устройства с компьютерным зрением для автоматизации деревообработки, выполненный студентом из Новосибирска, получил предложение на 13,6 млн рублей.

Всего с 2021 года в акселераторах для школьников, учащихся колледжей и техникумов и для студентов, аспирантов сотрудников приняли участие 130 тысяч ребят из 85 регионов России и еще 24 стран. Участие в программах бесплатное.

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