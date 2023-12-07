Один человек погиб и один пострадал при пожаре в многоэтажке в Мирном
В городе Мирном в Якутии в результате пожара в девятиэтажном многоквартирном доме погиб мужчина и пострадала женщина. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС России.
Пожар произошел 7 декабря в районе 11:00 (5:00 мск) на улице Тихонова. Спасатели прибыли через шесть минут после поступления сигнала, к тому моменту внешних признаков горения не наблюдалось. Как выяснилось, огонь потушили еще до их приезда.
В квартире был обнаружен погибший 54-летний мужчина. Также пострадала 66-летняя женщина, ее передали медикам скорой помощи.
В результате возгорания повреждена стиральная машина на площади 1 кв. м. В МЧС полагают, что причиной случившегося стало короткое замыкание. Обстоятельства устанавливаются.
5 декабря один человек погиб в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край). Специалисты устанавливают причины горения.