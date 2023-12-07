Белгородский «Цемрос» обвинили в нанесении ущерба экологии

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора устанавливает ущерб, который наносит экологии своей работой ЗАО «Белгородский цемент» (входит в «Цемрос»).

Внеплановую проверку сотрудники провели из-за многочисленных жалоб жителей. В итоге было выявлено 29 нарушений. Так, в десятки раз превышены нормативы по выбросам, их очистка не проводилась. Компанию и ответственное должностное лицо оштрафовали на 242 тыс. рублей.

Как уточняет ИА «Абирег», в отношении гендиректора компании Эдуарда Андросова возбуждено уголовное дело о даче взятки сотрудникам Росприроднадзора. Следствие установило, что Андросов, в попытках минимизировать штрафные санкции, попытался передать 500 тыс. рублей в качестве взятки, но был задержан. Сейчас он находится под домашним арестом.

Кроме того, Андросов подал заявление о сложении с себя полномочий депутата городского совета Белгорода.