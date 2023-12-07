США могут столкнуться с нехваткой вооружений в случае возникновения конфликта, так как продают, предоставляют в долг или дарят оружие союзникам во всем мире. Об этом 7 декабря говорится в материале, опубликованном на сайте агентства Bloomberg.

Белый дом сам сокращает запасы артиллерийских снарядов и других вооружений, которые могут понадобиться ему в случае войны.

Как напомнили авторы статьи, американская администрация уже выделила Украине оружие и сопутствующее оборудование на сумму более $44 млрд и запросила дополнительную помощь для этой страны, а также для Израиля и Тайваня. На фоне этого американский Совет по науке армии сообщил конгрессу, что оборонительная база армии имеет значительные «уязвимые места», поскольку у нее может не хватить припасов для самих США.

«В Пентагоне уточнили, что они должны планировать все непредвиденные обстоятельства и быть к ним готовыми», — заявила репортер Bloomberg News Кортни МакБрайд в подкасте Big Take.

По ее словам, противники Вашингтона могут следить за данной ситуацией, чтобы «воспользоваться возможностью — слабостью США или нехваткой вооружений».

В настоящее время в США уже поняли, что собственное производство вооружений трудно расширить в короткие сроки. Так, в стране есть всего один завод, который может производить черный порох, необходимый для артиллерийских снарядов.

Что касается 155-мм артиллерийских снарядов, которые украинские националисты используют 8 тыс. ежедневно, до начала спецоперации России США производили 15 тыс. штук в месяц. Пентагон надеется увеличить производство на 500% в ближайшие два года, а затраты на модернизацию производства в настоящее время оцениваются в $1,5 млрд.

Ранее, 6 декабря, сообщалось, что США и Украина договорились относительно совместного производства некоторых видов вооружений и обмена техническими данными.

В тот же день Киев передал Вашингтону список необходимых стране новых вооружений. В числе запрошенной Киевом техники указаны истребители F/A-18 Hornet, военно-транспортные самолеты С-130 Hercules и C-17 Globemaster, вертолеты Apache и Black Hawk и системы противоракетной обороны THAAD.

Также в среду стало известно, что США выделили Украине новый пакет вооружений на сумму до $175 млн, включающий реактивные системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, артиллерийские снаряды, бронебойные снаряды и другие вооружения.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.