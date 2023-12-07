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Шесть человек пострадали при столкновении минивэна с грузовиком в Якутии

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В Горном районе Якутии в результате столкновения минивэна с грузовым автомобилем пострадали трое взрослых и трое детей. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.

Авария произошла около полудня 7 декабря на 204-м км федеральной трассы А-331 «Вилюй». Предварительно установлено, что 39-летний водитель минивэна Toyota Gaia врезался в «КамАЗ», двигавшийся в попутном направлении.

В результате столкновения пострадали шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, пишет ИА YakutiaMedia. У 17-летней студентки колледжа диагностирована серьезная черепно-мозговая травма, связанная с переломом костей черепа и ушибом головного мозга, также тяжелую травму головы получила 12-летняя школьница. У 13-летнего мальчика — перелом носа.

По словам водителя Toyota, он вез знакомых из села Бердигестях в Якутск. Грузовую машину он не заметил из-за выхлопа. Сам мужчина получил перелом ноги.

Как уточняет ИА SakhaNews со ссылкой на республиканский минздрав, 17-летняя и 12-летняя девочки находятся в крайне тяжелом состоянии, остальные пострадавшие — в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Ход расследования находится на контроле у прокуратуры, организовавшей свою проверку случившегося.

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