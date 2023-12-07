Прокуратура нашла нарушения в работе по уборке новосибирских дорог

Прокуратура Новосибирской области завершила проверку качества работ по уборке дорог от снега и наледи и их организации. По итогам проверки внесено 38 представлений.

Как пишет sib.fm со ссылкой на пресс-службу ведомства, прокуроры выезжали на места для того, чтобы проверить, как дорожно-эксплуатационные службы соблюдают требования законодательства о безопасности дорожного движения. По результатам проверки были установлены участки дорог, которые содержались ненадлежащим образом.

В итоге руководителям учреждений и предприятий, ответственным за содержание дорог, внесены представления, возбуждено три дела об административных правонарушениях, объявлено два предостережения.

Агентство уточняет, что в Новосибирске из-за сильного снегопада образовались 11-балльные пробки. Цены на такси взлетели почти в два раза.