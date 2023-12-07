В Кремле прокомментировали стрельбу в брянской школе

Необходимо узнать, почему в брянской школе не сработали меры безопасности, принятые ранее. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в четверг, 7 декабря, стрельбу в гимназии № 5 в Брянске.

«Правоохранительным органам следует разобраться в этой трагедии, что они уже начали делать», — цитирует его телеканал «360».

По словам представителя Кремля, для безопасности в учебных учреждениях было принято немало мер, которые были проработаны соответствующими специалистами, сообщает телеканал «Звезда». Поэтому, прежде чем делать какие-то выводы, необходимо оценить, почему в данном случае они не сработали.

Инцидент произошел ранее в этот день. В брянской гимназии № 5 14-летняя девочка открыла стрельбу по школьникам, после чего покончила с собой, передает RT. Всех учеников вывели из гимназии и отпустили по домам. В распоряжении «Известий» появились первые кадры эвакуации.

В УМВД по региону сообщили, что в результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц впоследствии скончалась. Источник «Известий» отметил, что двух пострадавших учеников в тяжелом состоянии доставят вертолетом в Москву на лечение.

Кроме того, по информации собеседника «Известий», отца стрелявшей девочки доставили на допрос. Согласно данным источника, родитель ученицы не задержан. Его доставили в городской отдел СК, чтобы взять объяснение.

По словам одной из учащихся школы, восьмиклассница принесла ружье, принадлежащее ее отцу, в тубусе для бумаг.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщается на сайте kp.ru.

В свою очередь, губернатор региона Александр Богомаз заявил, что семьям погибшей школьницы и раненых при стрельбе будет оказана вся необходимая помощь.