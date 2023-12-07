Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС России за сутки отразили пять атак ВСУ на купянском направлении
Общество
Матвиенко назвала беспредельщиками убийц экс-депутата рады Кивы
Мир
Путин заявил о готовности РФ ко всестороннему сотрудничеству с Китаем
Политика
Политолог назвал последствия расторжения Эстонией договора с РФ о правовой помощи
Экономика
Набиуллина назвала избыток льготного кредитования путем в тупик
Экономика
Минфин предложил поднять первый взнос по льготной ипотеке до 30%
Общество
Мурашко положительно оценил первую помощь пострадавшим от стрельбы в Брянске
Политика
Путин встретился с наследным принцем Омана на полях форума «Россия зовет!»
Экономика
Силуанов расказал о предпринимаемых для стабилизации курса рубля мерах
Мир
Афины и Анкара подписали декларацию о дружбе и намерении сотрудничать
Экономика
Силуанов заявил о заинтересованности РФ в работе иностранных компаний в стране
Спорт
Главный тренер «Ростова» Карпин дисквалифицирован на два матча
Общество
Начштаба СОБР «Рысь» Алтапова отправили под арест по делу об ОПГ
Мир
Rmf сообщило об отставке шефа полиции Польши из-за скандала со взрывом в кабинете
Стиль
Pantone объявил главный цвет 2024 года

Набиуллина заявила об отсутствии недостатка в финансовых ресурсах в экономике РФ

Набиуллина: в экономике РФ нет недостатка в финансовых ресурсах
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Недостатка финансовых ресурсов в экономике РФ нет. Об этом 7 декабря заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Недостатка финансов у нас нет. Мы встречаемся не только с банкирами, но и с представителями реального сектора экономики — все понимают, что ресурсы есть», — сказала она.

Набиуллина отметила, что помимо высоких темпов кредитования корпоративному сектору в 20% прибыль экономики России в месяц составляет 2,5–3 трлн рублей прибыли.

Доход конем: россиян с зарплатой от 100 тыс. стало почти вдвое больше
С чем связан такой рост за два года и может ли это привести к разгону инфляции

Ранее в этот день на форуме ВТБ президент России Владимир Путин заявил, что внутренний валовый продукт (ВВП) России на сегодняшний день вырос на 3,2%, при этом до конца года рост ожидается на уровне 3,5%.

Он добавил, что Россия по темпам роста опережает все ведущие страны Евросоюза (ЕС). При этом в структуре экономического роста РФ всё большую долю занимают базовые несырьевые отрасли.

28 ноября Набиуллина заявила, что российские банки вернулись в хорошую форму, настало время думать о развитии этого сектора. Она отметила, что это необходимо для финансовой устойчивости компаний и сектора.

В конце сентября глава Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский в интервью «Известиям» сообщил, что в первой половине 2023 года объем чистой прибыли банковского сектора составил чуть менее 1,7 трлн рублей. С учетом июльских данных за первые семь месяцев кредитные организации заработали 2 трлн. Он отметил, что при сохранении такой динамики может быть побит рекорд 2021 года — 2,4 трлн рублей.

Глобальный инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» проходит 7 и 8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его центральная тема — «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023