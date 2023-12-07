Набиуллина заявила об отсутствии недостатка в финансовых ресурсах в экономике РФ

Недостатка финансовых ресурсов в экономике РФ нет. Об этом 7 декабря заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Недостатка финансов у нас нет. Мы встречаемся не только с банкирами, но и с представителями реального сектора экономики — все понимают, что ресурсы есть», — сказала она.

Набиуллина отметила, что помимо высоких темпов кредитования корпоративному сектору в 20% прибыль экономики России в месяц составляет 2,5–3 трлн рублей прибыли.

Ранее в этот день на форуме ВТБ президент России Владимир Путин заявил, что внутренний валовый продукт (ВВП) России на сегодняшний день вырос на 3,2%, при этом до конца года рост ожидается на уровне 3,5%.

Он добавил, что Россия по темпам роста опережает все ведущие страны Евросоюза (ЕС). При этом в структуре экономического роста РФ всё большую долю занимают базовые несырьевые отрасли.

28 ноября Набиуллина заявила, что российские банки вернулись в хорошую форму, настало время думать о развитии этого сектора. Она отметила, что это необходимо для финансовой устойчивости компаний и сектора.

В конце сентября глава Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский в интервью «Известиям» сообщил, что в первой половине 2023 года объем чистой прибыли банковского сектора составил чуть менее 1,7 трлн рублей. С учетом июльских данных за первые семь месяцев кредитные организации заработали 2 трлн. Он отметил, что при сохранении такой динамики может быть побит рекорд 2021 года — 2,4 трлн рублей.

Глобальный инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» проходит 7 и 8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его центральная тема — «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики».