Из Каира вылетел спецборт с 68 эвакуированными из Газы россиянами

Спецборт МЧС России 7 декабря перевезет в Москву 68 россиян и членов их семей, эвакуированных из зоны палестино-израильского конфликта. Самолет уже вылетел из Каира. Об этом сообщает ведомство в Telegram-канале.

Среди эвакуированных 31 ребенок.

«В аэропорту Домодедово развернут межведомственный оперативный штаб. Для прибывающих граждан готовы предметы первой необходимости, теплая одежда и питание. Сотрудники ведомства оказывают информационную поддержку, психологическую и медицинскую помощь», — говорится в публикации МЧС.

Оперативный штаб министерства продолжает работать на территории Египта.

6 декабря из сектора Газа через пункт пропуска «Рафах» на границе с Египтом вышли еще более 50 россиян и членов их семей. Как следует из опубликованного МЧС видео, сотрудники содействуют вышедшим из сектора Газа в оформлении документов. Детям спасатели дают игрушки и книги.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Россию прибыли 883 эвакуированных из сектора Газа россиянина из приблизительно 1100 обратившихся за помощью. По словам дипломата, выездная группа МИД РФ совместно с МЧС и другими ведомствами помогла людям в прохождении пограничного и миграционного контроля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.