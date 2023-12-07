Укрывателя Треповой Касинцева выписали из Боткинской больницы

Дмитрия Касинцева, который проходит по делу Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемой в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, выписали из Боткинской больницы. Об этом 7 декабря сообщает телеканал «78».

В настоящее время Касинцев уже находится у себя дома. Отмечается, что рассматривается амбулаторное лечение, ведь полностью выздороветь он не успел.

Следующее заседание суда назначено на понедельник, 11 декабря. Они состоится при улучшении самочувствия фигуранта.

Ранее, 27 ноября, Касинцев не явился на суд по причине болезни. Ввиду больничного фигуранта сторона защиты потребовала отложить заседание. В свою очередь сторона обвинения запросила исследовать заболевание Касинцева, объяснив это тем, что не каждая болезнь является уважительной причиной для неявки на заседание.

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