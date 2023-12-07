На полигоне под Рязанью во время занятий сработало взрывное устройство

На полигоне Дубровичи в Рязанской области на занятиях по огнестрельной подготовки сработало взрывное устройство. Об этом сообщает региональная прокуратура в четверг, 7 декабря.

«По предварительным данным, при проведении плановых занятий по огнестрельной подготовки произошло самопроизвольное срабатывание взрывного устройства», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств по факту случившегося.

Согласно поступившей информации СУ СК РФ по области, в результате случившегося погиб один сотрудник регионального управления Росгвардии, еще двое получили ранения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Следователи и криминалисты следственного управления выехали на место происшествия для производства неотложных процессуальных действий», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

Ранее, 1 ноября, источник «Известий» сообщил, что на территории объединенного военного комиссариата Останкинского района СВАО в Москве были обнаружены два подозрительных предмета. На уровне первого этажа между решеткой и окном был обнаружен сверток, предположительно, самодельное взрывное устройство, и еще одно в пределах военкомата. По словам собеседника, предположительно, злоумышленники расположили его на дереве или на земле. Оно сдетонировало, однако ни разрушений, ни пострадавших не зафиксировано.