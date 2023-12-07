В ЕК заявили, что отношения ЕС и КНР зависят от позиции Пекина по Украине

Отношения Европейского союза (ЕС) и Китая будут определяться тем, какую позицию занимает Пекин по конфликту на Украине. Об этом 7 декабря заявила председатель Европейской комиссии (ЕС) Урсула фон дер Ляйен.

«Позиция Китая по Украине определит то, как ЕС будет относиться к Пекину. Мы очень внимательно отслеживаем китайскую позицию по этому вопросу», — сказала она на пресс-конференции по итогам саммита ЕС и КНР.

Фон дер Ляйен также заявила, что Евросоюз придерживается политики одного Китая и призывает КНР воздержаться от применения военной силы по отношению к Тайваню.

В то же время глава департамента Европы МИД КНР Ван Лутун призвал ЕС отказаться от политики двойных стандартов в отношении китайских компаний.

«Китай надеется, что европейские политики не будут, прося КНР о помощи в урегулировании украинского кризиса, одновременно с этим наносить ущерб китайским национальным интересам. КНР знает, что некоторые страны рассматривают введение санкций в отношении китайских компаний и внесение их в черные списки», — сказал дипломат.

Ранее, 31 октября, помощник министра иностранных дел КНР Нун Жун заявил, что Китай продолжит добиваться мирного урегулирования конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. В отношении Украины, по его словам, Китай будет добиваться примирения, призывать все стороны к прекращению огня и деэскалации, а также создавать условия для возобновления переговоров.

16 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава китайского МИДа Ван И провели переговоры в Пекине, в ходе которых обсудили проблематику украинского кризиса, включая усилия по его урегулированию дипломатическими методами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.