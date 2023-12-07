Чиновника в Архангельске арестовали по подозрению во взяточничестве

Замдиректора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Архангельска, начальника управления транспорта и дорожного хозяйства Алексея Калашникова арестовали на два месяца по подозрению во взяточничестве. Об этом 7 декабря сообщил источник «Известий».

В отношении чиновника 1 декабря было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.290 УК РФ («Бездействие должностного лица») и ч.4 ст.291 УК РФ («Дача взятки»).

По данным следствия, в период с 2021 по 2023 годы Калашников, используя свое должностное положение, получил взятки от двух предпринимателей при заключении контрактов на выполнение работ по устройству ледовых переправ. В отношении бизнесменов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в этот день Следственные органы СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу сообщили о проведении обысков по месту проживания подозреваемых и их офисам, откуда изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение.