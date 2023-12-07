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ФСБ задержала исполнителя теракта на Байкало-Амурской магистрали

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ФСБ России задержала 52-летнего гражданина Белоруссии, который 29 и 30 ноября совершил подрывы двух железнодорожных составов с нефтепродуктами в Республике Бурятия. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, теракты подготовили спецслужбы Украины. Они были направлены на уничтожение объектов критической транспортно-энергетической инфраструктуры.

Мужчина, задержанный на территории Омской области, дал признательные показания в подрыве железнодорожных составов, которые следовали по маршрутам Тайшет – Тында и Тайшет – Нерюнгри по Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Он также признался, что теракты были совершены по заданию 42-летнего гражданина Белоруссии, проживающего в Литве и действующего под контролем украинских спецслужб. Преступлением, по словам задержанного, руководил его товарищ.

Фигурант привез на личном автомобиле в Бурятию восемь взрывных устройств, которые он забрал из тайника, после чего заложил их на цистернах грузовых поездов. Бомбы сработали, когда поезд следовал в Северомуйском тоннеле БАМ. Взрыв привел к возгоранию цистерн, в результате чего движение транспортной магистрали было заблокировано.

Сейчас проводится проверка причастности задержанного к совершению иных терактов и диверсий на территории РФ по заданию украинских спецслужб.

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Ранее с этот день пресс-служба ведомства сообщила, что силовики задержали в Калининградской области молодого человека, подозреваемого в организации диверсий в 15 российских регионах по заданию Киева за вознаграждение. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 281.1 УК РФ («Содействие в диверсионной деятельности») и ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

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